ارتفاع أسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 1114 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاع 6 جنيهات بختام تعاملات الأسبوع، وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1108 إلى 1114 جنيها، وذلك مع ارتفاع سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية بختام جلسات أمس الجمعة إلى مستويات 1667 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1114 جنيها

عيار 18 يسجل 955 جنيها

عيار 24 يسجل 1273 جنيها

الجنيه الذهب 8912 جنيها

عالمياً ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس 21 أكتوبر ، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة، وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.2% أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل نيسان 2020.

وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 05%، وكشفت بيانات اقتصادية تراجع عجز الموازنة الأميركية في العام المالي 2022 بنحو 50% إلى 1.375 تريليون دولار.

وأشارت البيانات إلى زيادة الإيرادات بنحو 850 مليار دولار إلى 4.89 تريليون دولار، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في 14 عاماً خلال التعاملات قبل أن يقلص مكاسبه.