الرئيسية أخبار عاجلة حصاد الوزارات.. تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت السبت، 22 أكتوبر 2022 05:00 م تثبيت البنزين إعداد ــ سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهدت دواوين الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزيرة الهجرة تستقبل قنصل عام مصر الجديد فى فرنسا لبحث التعاون القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل لخريجى كليات الهندسة.. اعرف التفاصيل موقف حضارى أسفل محور الفريق كمال عامر بأرض اللواء يستوعب 300 سيارة..فيديو وصور 18 دولة تشارك فى بطولة العالم للإسكواش للجامعات 2022 بمصر التضامن: تحليل مخدرات لـ2246 سائق حافلات مدرسية وانخفاض نسبة التعاطى لـ0.4% محطتان جديدتان للتموين بالغاز كوقود بواحة مدينة نصر والتجمع الخامس وزير الأوقاف يكرم رئيس إدارة شئون البر لبلوغه سن المعاش صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير وزير التعليم العالى يوجه الأعلى للجامعات بأهمية تفعيل توصيات المؤتمر الاقتصادى صور توضح الحقيقة الفنية لمحور سميرة موسى وتكشف التلاعب بزوايا التصوير التعليم العالى: تقدم مصر للمركز 49 عالميًا فى مؤشر المنشورات العلمية والتقنية وزير التربية والتعليم يلتقى الرئيس المؤسس لمجموعة طلال أبو غزالة العالمية جدول اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بمسابقة الـ30 ألف مدرس تعرف على محاور الامتحان الإلكترونى للمتقدمين لاختبارات معلم فصل تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت غدا انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 19 درجة تثبيت سعر بيع البنزين والسولار.. إنفوجراف قبول 866 ألف طالب بالجامعات الحكومية والتكنولوجية و71 ألفا بالخاصة والأهلية البنزين سعر البنزين اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار الموضوعات المتعلقة حزب الريادة عن تثبيت أسعار البنزين والسولار: الرئيس السيسى يقف دوماً بجوار المواطن وحريص على ضبط الأسواق السبت، 22 أكتوبر 2022 04:37 م رئيس حزب الجيل عن تثبيت أسعار البنزين والسولار: الرئيس السيسى يتفاعل مع نبض الشارع السبت، 22 أكتوبر 2022 04:12 م تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت.. قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية يأتى انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019.. تطبيق آلية التسعير التلقائى كما هو متبع عالميا ودراسة أوضاع سوق النفط السبت، 22 أكتوبر 2022 04:12 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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