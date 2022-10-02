عاهل البحرين يثمن مساعى شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لتعزيز التعايش

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ثمن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، دور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، ومساعيهما الخيرة في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح ودعم الأخوة الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/ في قصر الصخير، مع ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث رحب الملك حمد بالزيارة الرسمية والتاريخية للدكتور أحمد الطيب والبابا فرنسيس للبحرين للمشاركة في فعاليات ملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، والذي يعقد تحت رعايته خلال الفترة من 3 - 4 نوفمبر المقبل، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الملك حمد بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها إلى السعودية، ومباحثاته المثمرة مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حول تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة وتطوير مسارات التعاون والتنسيق الوثيق والعمل المشترك بما يخدم تطلعات البلدين.

وجدد العاهل البحريني التأكيد على أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية للوصول إلى السلام والنماء لجميع دول العالم.