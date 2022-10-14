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الرئيس السيسي: بنعمل محاور موازية للطريق الدائرى وشبكة طرق لكل كتلة سكنية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:18 م
الرئيس السيسي: بنعمل محاور موازية للطريق الدائرى وشبكة طرق لكل كتلة سكنية الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عبد العظيم – ماجد تمراز

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن خطة التطوير الخاصة بالحركة داخل القاهرة الكبرى تشمل إنشاء محاور موازية للطريق الدائري، قائلا: "أحنا بنعمل محاور موازية للطريق الدائرى.. وبنعمل فى نفس الوقت داخل كل كتلة سكنية شبكة طرق تخدم عليها.. بحيث النهاردة لو أنا موجود وساكن فى منطقة زهراء المعادى أو منطقة محمد عزت عادل.. ومحتاج أروح الدائرى علشان اتحرك عليه.. لا أنا عندى محور موازى اتحرك عليه بسهولة جدا".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقده أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "عندى ملحوظة على الدوائر المرورية فى الطرق الجديدة دى.. دوائر المرور مبالغ فيها.. فيما يخص الاتساع.. للتحرك داخل الدوران.. وأى حاجة تستحق الدراسة غير اللى أحنا متفقين فى إنشاء الطرق والمحاور الجديدة أطرحوها عليا".


السيسى

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الرئيس عبد الفتاح السيسى

القاهرة الكبرى

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