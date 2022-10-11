هشاشة العظام.. 4 عادات فى مشروباتك تسرع من فقدان كثافة العظام

كتبت إيناس البنا

هشاشة العظام حالة تجعل العظام ضعيفة وعرضة للكسر، وبسبب هذه الحالة من المرجح أن يعانى 50% من النساء و25% من الرجال من كسر فى العظام مرة واحدة فى حياتهم.

وعندما يتعلق الأمر بالوقاية من هشاشة العظام، فإن الجواب يكمن فى النظام الغذائى وما إذا كان الشخص يدخن أو يشرب الكحول أم لا.

بشكل عام هناك عدد قليل من عادات الشرب التى يمكن أن تجعل الأمور على وجه التحديد أسوأ بالنسبة لمريض هشاشة العظام، وفقا لموقع healthsite.

تناول الكحوليات

الإفراط فى شرب الكحول أكثر من 8 مشروبات أسبوعيًا لدى النساء وأكثر من 15 مشروبًا أسبوعيًا عند الرجال، يمكن أن يكون مشكلة لأنه يمكن أن يؤدى إلى نقص الكالسيوم فى الجسم، والذى يتعارض أيضًا مع إنتاج فيتامين د.

يمكن أن يؤثر القيام بذلك باستمرار على صحة العظام ويزداد سوءًا من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، وقد تعانى النساء اللائي يشربن الكثير من الكحول من انخفاض مستويات هرمون الاستروجين وتأخر الدورة الشهرية أيضًا.

شرب الصودا يومياً

حمض الفوسفوريك، الموجود في الغالب في المشروبات الغازية، والكافيين يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم في الجسم، ما يؤدي إلى فقدان العظام وتفاقمه.

شرب الحليب غير المدعم

قد لا يكون الحليب غير المدعم قادرًا على توفير مستويات كافية من فيتامين د والكالسيوم الذى يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة العظام، نتيجة لذلك يزداد خطر الإصابة بكسور العظام الناتجة عن هشاشة العظام.

شرب العصائر المحلاة بالسكر

العصائر السكرية حسب مراجعة عام 2021 فى مجلة التغذية، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة العظام لدى البالغين، فيما يتعلق بتناول السكر الزائد كشف كيف يمكن أن تسهم المضافات الحلوة في هشاشة العظام، ويمكن أن تقلل من كمية الكالسيوم والمغنيسيوم التى تفرز عن طريق البول ويمكن أن تحد من الكمية المهضومة بسبب نقص فيتامين د.