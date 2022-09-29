للنساء.. اعرفى إزاى تقللى مخاطر هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث

كتبت ميرفت رشاد

تعاني النساء من انقطاع الطمث في سن معينة ، وهي ظاهرة طبيعية تختلف أعراضها من شخص لآخر، قد يكون انقطاع الطمث، مصحوبًا بالقلق، والهبات الساخنة، وتقلبات المزاج، واختلال التوازن الهرموني، بعد انقطاع الطمث، تتأثر صحة القلب والأوعية الدموية والعظام لدى النساء بشكل كبير.

يؤدي اضطراب هشاشة العظام إلى ضعفها، مما يزيد من فرصة حدوث إصابات مفاجئة وغير متوقعة، هشاشة العظام ، تسبب فقدانًا أكبر لكتلة العظام وقوتها، يتطور المرض في كثير من الأحيان بدون ألم وبدون أعراض ، وفى السطور القادمة سنوضح كيفية تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام إذا كنت تقترب من سن اليأس، وفقا لما نشره موقع "ndtv ".

1. تناول المزيد من الكالسيوم

سيساعدك الحصول على الكالسيوم الكافي في الحفاظ على عظام قوية وإعادة بنائها، الخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل اللفت والسبانخ والبروكلي ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك المعلبة بالعظام مثل السلمون وعصير البرتقال المدعم بالكالسيوم والخبز المصنوع من الدقيق المدعم بالكالسيوم كلها مصادر ممتازة للكالسيوم.

2. ممارسة الرياضة بانتظام



يقوي التمرين العضلات والعظام ومنع تدهور العظام كما أنه يدعم حركتك ونشاطك المستمر، تتضمن أكبر التدريبات للوقاية من هشاشة العظام حمل الوزن ويجب القيام بها ثلاث إلى أربع مرات على الأقل كل أسبوع.

3. تناول المزيد من فيتامين د



يساعد فيتامين د جسمك على امتصاص الكالسيوم، يمكن لأجسام معظم الناس إنتاج فيتامين د بشكل كافٍ إذا أمضوا ما مجموعه 20 دقيقة في الشمس كل يوم، بالإضافة إلى المكملات الغذائية ، تشمل المصادر الأخرى لفيتامين (د) البيض والأسماك الدهنية مثل السلمون والحبوب المدعمة والحليب.

4. النظر في هرمون الاستروجين



هرمون يفرزه المبيضان يسمى هرمون الاستروجين يساعد في منع فقدان العظام، إنه خيار علاجي للوقاية من هشاشة العظام، تتحسن قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم والاحتفاظ به عن طريق استبدال هرمون الاستروجين المفقود أثناء انقطاع الطمث (عندما يتوقف المبيضان عن إنتاج غالبية هرمون الاستروجين). ومع ذلك ، نظرًا للمخاطر المرتبطة بالعلاج بالإستروجين ، يُنصح به فقط للنساء المعرضات لخطر الإصابة بهشاشة العظام.