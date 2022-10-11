اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. "التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

البيئه

التعليم العالى

التنميه المستدامه

الجامعات الاهليه

الجامعات الخاصه

الرى

فيروس كورونا

وزير الكهرباء

وزاره الاوقاف



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