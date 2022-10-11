حصاد الوزارات.. "التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة البيئة: "كوب 27 و28" يستكملان الدور الريادى لمصر والإمارات فى التنمية المستدامة
الصحة تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل
"التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة
الرى: إزالة 20 مخالفة على نهر النيل فى محافظة دمياط
الصحة: استقرار وضع كورونا الوبائى وتراجع الإصابات.. والتطعيم يجنبنا موجة جديدة
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