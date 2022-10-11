الصحة: استقرار وضع كورونا الوبائى وتراجع الإصابات.. والتطعيم يجنبنا موجة جديدة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى لكورونا في البلاد مستقر للغاية والإصابات في تراجع كبير ونسب الدخول للمستشفيات بسيطة وتصل إلى منعدمة في بعض الأحيان مؤكدة أن التطعيمات منتظمة وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين للحصول عليها باعتبارها آمن وسيلة للحماية من الفيروس.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دخول فصل الشتاء يعنى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية كاملة بالإضافة إلى الحرص على التطعيم لقاح الأنفلونزا والكورونا للحصول على المناعة الكاملة وبالتالي تفادى الإصابة أو تراجع المضاعفات حال الإصابة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات تجنبنا موجة جديدة من الإصابات"، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا واستكمل: "حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا".