بالأسماء.. الأوقاف تعلن اعتماد 47 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظتي "الشرقية والوادي الجديد"، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية (المجموعة الثالثة) 2022م.

وأوضحت وزارة الأوقاف ، أنها ستنشر تباعًا أسماء باقى الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى.

من ناحية أخرى شهدت مجالس الافتاء بالمساجد الكبرى إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب، فيما أكد رواد مجالس الإفتاء أن الأوقاف أحسنت حين أطلقت مجالس الإفتاء بالمساجد تيسيرًا على المستفتين، مؤكدين أنها تسهم في حل المشكلات بيسر وسهولة وفي وقت قياسي، وتراعي التيسير في الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.











