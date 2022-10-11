"التعليم العالى" تعلن قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة، والقائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية حول إحصائيات القبول بالجامعات الأهلية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، وأشار التقرير إلى قبول 71 ألف طالب بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام بنسبة 13% من إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالثانوية العامة هذا العام.

وأوضح التقرير الإحصائي المقدم من السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد لوزير التعليم العالي تزايد نسب تقدم الطلاب للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، والبالغ عددها 12 جامعة (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات.

وأضاف التقرير الإحصائي أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ 70 ألف طالب من خريجي الثانوية العامة، فضلاً عن الطلاب المتقدمين من الشهادات المعادلة.

وتم قبول الطلاب في هذه الجامعات وفقًا للأعلى مجموعًا؛ وذلك تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين، حيث تم قبول 11500 طالب بالبرامج الدراسية التي أتاحتها هذه الجامعات كمرحلة أولى هذا العام، وذلك بنسب إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بهذه الجامعات.

وأوضح د.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن وزير التعليم العالي استعرض أيضا تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الأهلية الدولية الأربع (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وأوضح التقرير أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدّوا الاختبارات في الجامعات الأربع بلغ 18800 طالب، وتم تنسيق 13500 طالب، وبلغ عدد المقبولين فعليًّا 6521 طالبًا وفقًا للأعلى في درجات المجموع الاعتباري الذي تأخذ به هذه الجامعات، وذلك بنسبة اشغال بلغت 93% من عدد الطلاب المستهدفين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن وزير التعليم العالي استعرض أيضا تقريرًا إحصائيا حول نسب القبول بالجامعات الخاصة، والذي أكد ارتفاع نسب القبول بالجامعات الخاصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي عدد طلاب بلغ 53 ألف طالب ، حيث بلغت نسب القبول في بعض هذه الجامعات 100%، والبعض الآخر 85%، وبلغت نسبة القبول في المتوسط العام 79% بالجامعات الخاصة، وذلك قبل إضافة الطلاب الجدد الذين سيلتحقون بهذه الجامعات في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وذلك بفارق كبير عن العام الماضي.

هذا، وقد أدت الزيادة في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام إلى نقص عدد الطلاب المصريين الذين سافروا للدراسة بالخارج، حيث انخفضت نسبة الطلاب المصريين المسافرين للدراسة بالخارج هذا العام حتى الآن بنسبة 70%، وذلك مقارنة بالعام الماضي.