وزيرة التضامن: مصر من الدول الأكثر نجاحا فى مكافحة جريمة الإتجار بالبشر

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة تقدم الدعم والمساندة للمرأة في كافة المجالات وإعطاء الأولوية للنساء فاقدي الرعاية وكبار السن وذوى الإعاقة وأيضا النساء ضحايا العنف لافتا الى انه تم انشاء اول مركز لمعالجة ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت الوزيرة وزيرة التضامن خلال فاعليات حفل تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة في الجيزة والقليوبية، أن مصر تعد من الدول الأكثر نجاحا في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر عبر العديد من القوانين وبرامج الحماية الاجتماعية التي تحظى بأولوية القيادة السياسية،حيث تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لحمايتهم من الخضوع لمنظمي هذه الجريمة التي لا تعرف انسانية أو رحمة لافته الى انه يتم العمل على تمكين السيدات اجتماعياً واقتصاديا أنه يتم العمل على تعليمهن، وأن هناك من يمارس العنف ضد المرأة بسبب ضعفه، ومن يمارس العنف يستحق العقاب، موضحة أن بعض النساء تتعرضن للعنف فى أى من أشكاله أو جميعهم سواء عنف جسدى أو نفسى أو زواج مبكر، أو عنف نفسى فى تقليل الذات وأن العنف يتسبب فى اختلالات فى الشخصية وتترك فى النفس انتقاما، كما أن العنف ضد النساء يؤدى إلى ضعف مساهمتهن فى تكوين أسرة سليمة.