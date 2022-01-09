رغم الرياح.. موانئ بورسعيد تعمل بشكل طبيعى وشحن 6 آلاف طن صودا كاوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن سير العمل بشكل طبيعي في الموانئ، وتم استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 103 متر والغاطس 6 متر، وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وذلك على الرغم من هبوب الرياح بشتى أنحاء محافظة بورسعيد.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن الميناء استقبل السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت فنست ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 5.8 متر وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء.

كما وصل الميناء السفينة KALAMARIA التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 85 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3470 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .