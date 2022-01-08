اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال .
وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن .
كما سجل ميناء غرب بورسعيدخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة .
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
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