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اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 08 يناير 2022 02:36 م
اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 17 سفينة بموانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة خلال عمليات التدوال . 
 
وأكدت المنطقة الاقتصادية في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد، سجل دخول سفينتين   حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن .
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيدخروج سفينة  بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة  سفينة  حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة . 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 
 
 
 

 


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