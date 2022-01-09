بث مباشر من عزاء المستشارة تهاني الجبالي بمسقط رأسها فى الغربية.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من عزاء المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا ، حيث حرص أهالي مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية مساء اليوم الأحد ، علي المشاركة وتقديم واجب العزاء .

وشارك المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، فى تشييع جثمانها صباح اليوم بمسقط رأسها بمدينة طنطا، جاء ذلك بعدما أدى المئات من الأهالى وأسرة المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صلاة الجنازة على جثمانها بمسقط رأسها بمدينة طنطا.

المستشارة تهانى محمد الجبالى مواليد 20 نوفمبر 1950، وهى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية سابقا، وأول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء فى الحقبة المعاصرة، وما زالت المرأة المصرية التى احتلت المنصب القضائى الأعلى فى تاريخ مصر.

تهانى الجبالى، تصدر اسم المستشارة الراحلة مؤشرات البحث على تريندات "جوجل" و"تويتر" فى مصر، بعد إعلان نبأ وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس بكورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كانت تتلقى العلاج بمستشفى العجوزة.

ونعى المصريون، المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، عبر الهاشتاج الذى يحمل اسمها، معبرين عن أسفهم لفقدان مصر هذه السيدة التى تمثل قيمة وطنية كبيرة لمواقفها الشجاعة التى ساهمت فى حماية البلاد من أطماع جماعة الإخوان الإرهابية.

وفى نعى المستشارة تهانى الجبالى، قال يوسف محمد، "تهانى الجبالي.. الله يرحمك ويتقبلك من الشهداء، مواقفك لحماية مصر من التنظيم الإرهابى مش هتتنسى، هيحتضنك تراب مصر اللى دافعتى عنه بكل حب.. وإن شاء الله يتقبلك ربنا شهيدة مرض".

وقالت إنجى على، فى نعيها للمستشارة الراحلة، "فعلت ما لم يقدر عليه الرجال وانحازت لوطنها، وكان لها دور عظيم فى ثورة 30 يونيو، وكانت لا تخشى فى الحق لومة لائم، ووقفت فى وجه الإخوان بكل قوة لدرجة أنهم عملوا قانون ليعزلوها من المحكمة الدستورية.. رحلت المرأة الحديدية المستشارة العظيمة تهانى الجبالى بوباء الكورونا.. رحمها الله رحمة واسعة .