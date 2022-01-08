حصاد الوزارات.. التعليم تكشف حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجز

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حصاد الوزارات.. التعليم تكشف حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجزالسبت، 08 يناير 2022 05:02 م
التربية والتعليم
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