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حصاد الوزارات.. التعليم تكشف حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجز

السبت، 08 يناير 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. التعليم تكشف حقيقة وجود مسابقة للتعاقد مع معلمين لسد العجز التربية والتعليم
إعداد ـ سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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