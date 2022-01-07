اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 05:31 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 07 يناير 2022 05:02 م
حصاد الوزارات.. "الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزارة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الأحد المقبل.. خرائط
 
"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة"
 
الصحة: توفير الأدوية الجديدة لـ كورونا ضمن البرتوكولات العلاجية مجانا
 
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.. فيديو
 
وزير الأوقاف للأئمة: صفحة الإمام على مواقع التواصل الاجتماعى فى حكم منبره
 
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "القيم المجتمعية"
 

 


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