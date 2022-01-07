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"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 07 يناير 2022 04:43 م
"الصحة" تطلق 5 قوافل طبية مجانية بـ5 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية يومى 8 ، 9 يناير .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية للقوافل تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات "القليوبية والوادى الجديد ويوهاج واسيوط والفيوم".
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
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الصحة

القوافل الطبية

حياة كريمة

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