اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 09:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الجمعة، 07 يناير 2022 09:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 مساجد ضمن مبادرة "حياة كريمة" افتتاح مساجد
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخر، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وفيما يلى قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مصطفى عبد النبى – قرية مصطفى عبد النبى – مركز بلقاس
2. أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف البحيرة

3. على محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول
4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات 
5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدى شحاته – كفر الدوار

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الكبير – مدينة براني

مديرية أوقاف الأقصر

7. الراضى – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر

مديرية أوقاف أسوان

8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلى – الشيخ إبراهيم 

مديرية أوقاف قنا

9. الكويت – الصبريات – دشنا 

مديرية أوقاف الشرقية

10. مهدى أباظة – كفر أباظة - الزقازيق

مديرية أوقاف بنى سويف

11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بنى سويف

مديرية أوقاف الغربية

12. الرحمة القبلى – محلة مسير - قطور

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثانى 

مديرية أوقاف الجيزة

14. السلام الحارة – الواحات البحرية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب – 
شارع النقطة

مديرية أوقاف قنا

2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمن – عزبة الزهيرى القبلية – المحمودية

مساجد جديدة

الأوقاف

اخبار الأوقاف

الأوقاف أون لاين

افتتاح مساجد

اخبار مصرية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة