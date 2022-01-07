اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.. فيديو

الجمعة، 07 يناير 2022 04:25 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.. فيديو محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال، والتزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد لمختلف المشروعات.
 
 
وشملت جولة المحافظ المرور على شوارع ( الثورة، مكة، الدقي، أولاد علام، وزارة الزراعة) وتفقد أعمال التحسين الجارية بمشروع (شارع 306) .
 
كما اطلع محافظ الجيزة علي موقف أعمال التطوير بشارع البحر الأعظم بحى جنوب الجيزة والتي تشمل رصف للطريق ورفع كفاءة أرصفة المشاة والجزيرة الوسطي ودعم الطريق بأعمدة الإنارة و إضاءات جمالية وأشجار وأحواض نباتات وإنترلوك.
 
ووجه المحافظ خلال الجولة رؤساء الأحياء بالتأكيد علي المنشآت بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية وكلبشة السيارات المتروكه والمتعدية علي أرصفة المشاه مع تطبيق المنسوب الصحيح لبالوعات الصرف الصحى وصرف الأمطار مع طبقة الرصف بالطريق ورفع المخلفات وناتج الأعمال أولاً بأول، مشيراً إلى أن المحافظة تنفذ خطة تطوير شامله لمحاور الحركة المرورية لتسهيل الحركة المرورية والتسهيل علي المواطنين. 
 
ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء أحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.
 
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الجيزة

رصف الطرق

محافظة الجيزة

الدقي العجوزة

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