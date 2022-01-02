أخبار مصر.. قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022
رئيس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 6 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022.
رئيس الوزراء يوجه بدراسة إمكانية تملك المتزوجين حديثا وحدات مفروشة بالإيجار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بإتاحة 100 ألف وحدة سكنية مفروشة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار، وإتاحتها للمتزوجين حديثاً.
مجلس الشيوخ: قانون العمل يخفض البطالة ويشجع على "صنع فى مصر"
أشاد نواب بمجلس الشيوخ
أن مشروع القانون العمل، مؤكدين أنه يخفض من البطالة ويشجع على الصناعة المصرية ويعزز "صنع فى مصر"، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
غدا أمطار بعدة مناطق قد تمتد للعاصمة وشبورة كثيفة والصغرى بالقاهرة 10 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، طقس
معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
أسامة ربيع: قناة السويس تستحوذ على 15.7% من إجمالى تجارة الحبوب المنقولة بحرا
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن التقارير الملاحية خلال العام الميلادي 2021 رصدت استحواذ قناة السويس على حوالى 15.7% من إجمالي تجارة الحبوب المنقولة بحراً عالمياً بإجمالي كمية بضائع 83.5 مليون طن.
أسامة ربيع: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوى فى تاريخها بـ6.3 مليار دولار
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
الصحة: فحص 800 ألف طالب بأولى إعدادى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 800 ألف طالب، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادى تحت شعار "100 مليون صحة
" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضى وحتى اليوم.
الحكومة تنفى إلغاء إجازة منتصف العام الدراسى الحالى
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، مُوضحةً أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
"معلومات الوزراء" يرصد توقعات وكالة فيتش حول نمو الإنفاق على الغذاء فى مصر
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد أحدث توقعات وكالة "فيتش سوليوشنز" حول معدل النمو في الإنفاق على الغذاء في مصر، حيث يتوقع تقرير الوكالة أن يظل معدل النمو في الإنفاق على الغذاء (بالعملة المحلية) قويًا ولكنه يتباطأ قليلاً ليصل إلى 9.5٪ في عام 2022، منخفضًا من 11.3٪ في عام 2021 و12.0٪ في عام 2020، ومن المتوقع أن يشكل الإنفاق على مجموعة الخبز والأرز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن نحو 52٪ من إجمالي الإنفاق في سوق الغذاء المصري خلال عام 2022.
الصحة تكشف إحصاءات جديدة حول إصابات كورونا في 3 فئات عمرية.. اعرف التفاصيل
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و34 عاما الذين لم يحصلوا على الجرعة كاملة من التطعيم 3 مرات أكثر احتمالا للإصابة بكورونا
مقارنة بالأشخاص فى نفس الأعمار ممن تلقوا اللقاح.
الصحة: فحص 55 ألفا و839 رضيعا بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 55 ألفا و839 من الأطفال حديثي الولادة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة وتقديم العلاج بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة
"، منذ انطلاقها في 13 من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالِ من مسببات الإعاقة.
جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الأول تجمع بين نظامى الأونلاين والحضور
تستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول
للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
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