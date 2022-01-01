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فى أول أيام السنة الجديدة.. تسجيل دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 01 يناير 2022 02:37 م
فى أول أيام السنة الجديدة.. تسجيل دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التدوال . 
 
وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها أنه قد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن   حاويات وخروج  سفينة  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات  ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة . 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 
 
 
 

 


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