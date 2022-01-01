فى أول أيام السنة الجديدة.. تسجيل دخول وخروج 21 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التدوال .

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها أنه قد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .