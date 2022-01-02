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لماذا يصاب البعض بكورونا رغم تلقيهم اللقاح؟.. وزارة الصحة تجيب

الأحد، 02 يناير 2022 03:00 ص
لماذا يصاب البعض بكورونا رغم تلقيهم اللقاح؟.. وزارة الصحة تجيب الدكتور خالد عبدالغفار
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بكورونا رغم الحصول على اللقاح مشيرة إلى أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100% وتابعت: البعض قد يصاب بفيروس كورونا حتى بعد تلقيه اللقاح فيما يعرف بالـ  breakthrough infection  التي تزيد نسبتها مع وجود متحورات جديده للفيروس مثلما يحدث مع متحور دلتا أو مؤخرًا أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يحدث ذلك مع كل اللقاحات وليس لقاح كورونا فقط ولكن الملاحظ أنه حال الإصابة بعد تلقي اللقاح تكون الأعراض بسيطة وتختفي الأعراض دون التطور لشكل أكثر حدة ولن يحتاج المصاب لدخول المستشفى أو حدوث الوفيات بنسبة كبيرة.

وتابعت: الأشخاص غير المتلقين للقاح احتمال الوفاة لديهم جراء الإصابة بالفيروس 11 ضعف أولئك الذين أصيبوا برغم تلقيهم للقاح ولا يعد الشخص متمتعًا بالحماية والوقاية الكاملة بمجرد تلقيه اللقاح إلا بعد مرور فترة من أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد الجرعة الثانية من اللقاحات ثنائية الجرعات أو من الجرعة الأولى بالنسبة للقاح أحادي الجرعات .

ونصحت كل من يتلقي اللقاح الاستمرار والمداومة علي الالتزام بالاجراءات الاحترازية في مواجهة انتشار الفيروس حتي تصل التغطية التطعيمية بين الأفراد إلى مستوى يسمح بالتخفيف من تلك الإجراءات .


الصحة

لقاح كورونا

المستشفيات

التطعيمات

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