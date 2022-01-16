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حصاد الوزارات.. الصحة: بدء تحليل 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر وصلت مصر اليوم

الأحد، 16 يناير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: بدء تحليل 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر وصلت مصر اليوم لقاح كورونا
إعداد محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 

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