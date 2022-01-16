اليوم السابع
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التموين: استلام 704 آلاف طن قصب من المزارعين حتى الآن وإنتاج 64 ألف طن سكر

الأحد، 16 يناير 2022 12:23 م
التموين: استلام 704 آلاف طن قصب من المزارعين حتى الآن وإنتاج 64 ألف طن سكر قصب السكر
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام شركة  السكر من المزارعين من خلال مصانع  الشركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية وأنه تم استلام 704 الف و420 طن قصب سكر ، وتم إنتاج ما يقرب 64.794 ألف طن سكر حتى الآن.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجي في البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
 

التموين

قصب السكر

المزارعين

القصب من المزارعين

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