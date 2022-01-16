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القوى العاملة تعلن بدء التقدم على وظائف فى ليبيا برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه

الأحد، 16 يناير 2022 09:07 ص
القوى العاملة تعلن بدء التقدم على وظائف فى ليبيا برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تبدأ وزارة القوي العاملة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 31 يناير الجاري -للمرة الثانية في خلال أسبوع- قبول طلبات المتقدمين علي 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي : https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob  .
 
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن هذه ثاني طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.
 
وكشف الوزير عن أن المهن المطلوبة هي: 4 طبيب تخصص نساء وتوليد ، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية ، و 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و 13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرض تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية .
 
وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من  38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي ، أي ما يعادل 15 ألفا و505  إلي 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.
 
وأشار محمد سعفان إلى أن التقديم يبدأ من اليوم الأحد وحتى يوم 31 يناير الجاري ، وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى :
 
https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob
 
 

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