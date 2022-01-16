التموين توقع 3 بروتوكولات تعاون مع الأوقاف لتوريد 1000 طن لحوم ضمن صكوك الأضاحى

كتب مدحت وهبة تصوير محمد الحصرى

وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف 3 بروتوكولات تعاون في التعاون المشترك بين الوزارات وقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير اللحوم الطازجة من الأبقار للبلاد طوال العام والاستفادة من الكميات المتوفرة من الأبقار الواردة من السودان والتى قامت الشركة القابضة بالتعاقد على استيرادها من السودان.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم أن الهدف من التوقيع المبكر للبروتوكولات هو مركزية التخطيط مما يؤدي الى رفع مستوى جودة المنتج بجانب النهوض بمستويات التشغيل مؤكدا أنه يوجد منظومة عمل متكاملة يشرف عليها وزارتي التموين والأوقاف والمحافظين.

وأضاف أن البروتوكول الأول والخاص (ب صك الأضحية والصدقات) من اللحوم البلدي يتضمن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير كميات من لحوم الأضاحي والصدقات المشفاه والمغلفة والمجمدة داخل كراتين لتوزيعها على الأماكن الأكثر احتياجيا داخل مصر

وأشارإلى أنه سيتم توريد 100 طن بصفة مبدئية من اللحوم المتفق عليها كأضحية،ويمكن زيادة الكمية بكميات أخرى مماثلة في حالة طلب وزارة الأوقاف زيادة الكمية ، على أن يكون الذبح ابتداء من أول أيام العيد حتى عصر رابع أيام العيد ويبدأ التوزيع خامس أيام العيد.

وأوضح المصيلحي أن البروتوكول الثاني يتضمن (صك الأضحية والصدقات) من اللحوم المستوردة حيث يتضمن توريد 500 طن من لحوم الأضاحي والصدقات المستوردة المشفاة والمغلفة والمجمدة.

وأشار الى أن البرتوكول الثالث يتضمن" صك الأطعام" والذى يتضمن 400 طن من اللحوم المتفق عليها كإطعام على أربع دفعات في شهور (فبراير -مارس-،ابريل- مايو) بواقع مائة طن شهريا ،ويمكن زيادة الكميات بكميات أخرى ممثاثلة في حالة طلب وزارة الأوقاف.