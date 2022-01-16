23 قطارا بمواصفات جديدة لتشغيلها بمترو الهرم بعد تنفيذه.. تعرف عليها

كتب رضا حبيشى

تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق على شراء 23 قطارللعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم، ويقدم اليوم السابع فى نقاط مواصفات هذه القطارات الجديدة التى المتعاقد عليها لصالح الخط الرابع للمترو التي تم الشروع في تنفيذها بأطوال 19 كم، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ القطارات ستصنع وفقا لأحدث المواصفات العالمية.

2ـ سيتم لأول مرة في مشروعات مترو الأنفاق تركيب أبواب على الأرصفة Screen Doors لتحقيق أعلى مستويات الأمان.

3ـ القطارات ستكون مكيفة.

4ـ القطارات الجديدة ستصنعها شركة ميتسوبيشى اليابانية.

5ـ تكلفة القطارات الجديدة تبلغ حوالى 5.8 مليار جنيه