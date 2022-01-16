هيئة الدواء تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد للوقاية من كورونا

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن حصول عقار " إيفوشيلد "، تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) من "أسترازينيكا"، على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كورونا في مصر .

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها "أسترازينيكا" في ديسمبر 2021 لتوريد عقار "إيفوشيلد" مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" لصالح وزارة الصحة والسكان في مصر. ومن المتوقع توفر أولى جرعات "إيفوشيلد" في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر استخدام عقار "إيفوشيلد" بهدف توفير الحماية للفئات المعرضة للخطر نتيجة عجز أجسامهم على توليد استجابة مناعية كافية بعد تلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19 نتيجة ظروف صحية سابقة مثل سرطان الدم؛ والمرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي؛ ومرضى غسيل الكلى وغيرهم ممن يعانون ظروفاً صحية أخرى تتسبب بضعف الجهاز المناعي.

وتعد مصر من أولى البلدان التي سارعت إلى توقيع اتفاقية لتوريد جرعات ’إيفوشيلد‘، عقارنا الجديد المكون من الأجسام المضادة طويلة المفعول والذي سيسهم بدور محوري في مكافحة جائحة كوفيد-19 عبر الوقاية من أعراض الفيروس وتوفير الحماية طويلة الأمد.

وتأتي البيانات الأولية الداعمة لمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" ثمرة لتجربة PROVENT المتواصلة والتي أظهرت انخفاضاً بنسبة 83% في خطر تطور أعراض كوفيد-19 (بحسب التحليل عند ستة أشهر) مع حماية تستمر حتى ستة أشهر على الأقل من الفيروس.

ووفقاً لتجربة TACKLE للمرضى الذين يتلقون علاجهم خارج المستشفيات، أظهر عقار ’إيفوشيلد‘ قدرته على تقليل خطر تطور الإصابة بكوفيد-19 إلى مراحل خطرة أو الوفاة بنسبة 88% عند استخدامه في غضون ثلاثة أيام للمرضى الذين يتلقون علاجهم خارج المستشفيات ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.

وكان عقار "إيفوشيلد" قد نجح بالاحتفاظ بفعالية التحييد ضد متحور "أوميكرون" وفقاً للبيانات الجديدة الصادرة عن دراستين مستقلتين أجرتهما جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة وكلية الطب بجامعة واشنطن. وتتوافق هذه الاختبارات مع النتائج السابقة للاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، كما أنها تدعم مجموعة متنامية من الدلائل التي تؤكد احتفاظ عقار "إيفوشيلد" بفعاليته ضد جميع متحورات "سارس-كوف-2" التي تم اختبارها حتى تاريخه.

وفي إطار الجهود العالمية للتصدي لجائحة كوفيد-19، قامت "أسترازينيكا" بتوريد أكثر من 16,7 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 لمصر حتى تاريخه، وذلك بالتعاون مع شركائها ودعماً لحملة التطعيم الوطنية التي أطلقتها مصر.