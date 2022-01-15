حصاد الوزارات.. فحص مليونين و467 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع

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حصاد الوزارات.. فحص مليونين و467 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمعالسبت، 15 يناير 2022 05:08 م
وزارة الصحة - أرشيفية
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