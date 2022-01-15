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حصاد الوزارات.. فحص مليونين و467 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع

السبت، 15 يناير 2022 05:08 م
حصاد الوزارات.. فحص مليونين و467 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف عن ضعف وفقدان السمع وزارة الصحة - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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