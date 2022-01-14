السيطرة على حريق نشب بسوبر ماركت بدائرة قسم ثان سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم ثان سوهاج بسبب حدوث ماس كهربائى، ولا توجد إصابات وأنحصرت التلفيات في احتراق محتويات المحل.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بنشوب حريق بمحل سوبر ماركت بدائرة قسم ثان سوهاج، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها المقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، بنشوب حريق بمحل سوبر ماركت بشارع الساحة المتفرع من ميدان الثقافه دائرة القسم.

تبين نشوب الحريق بمحل سوبر ماركت " الساحة " بمساحة 4 × 5 متر ملك المدعو أ ج إ 35 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وأفاد المذكور بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف بإحتراق بعض محتويات المحل "بقالة ومواد غذائية ومشروبات غازية"، ونفي الشبهة الجنائية تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.