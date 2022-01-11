أخبار 24 ساعة .."الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التي تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب