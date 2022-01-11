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أخبار 24 ساعة .."الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة .."الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب وائل الابراشى
إعداد مدحت وهبة

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سلسلة من الأخبار التي تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

"الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب

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سبب وفاة وائل الابراشى

وفاة وائل الابراشى

وائل الابراشى

وائل الإبراشى

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