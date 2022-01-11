أخبار 24 ساعة .."الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب

سلسلة من الأخبار التي تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
"الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب
الدكتورة رانيا المشاط: منتدى شباب العالم أصبح سمة مميزة للجمهورية الجديدة
الصحة تكشف عن إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
وزارة التضامن تعلن فتح 13 ألفا و600 حضانة بـ80% من السعة الاستيعابية
الأرصاد: غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة
القوى العاملة: استرداد 21 مليون ليرة لبنانية لـ12 مصرياً فى بيروت
الرى: مشروعات الصرف الزراعى تسهم فى زيادة إنتاج الزراعة بحوالى 25 %
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بفرع رشيد بمنشأة القناطر
الأوقاف تنشر أسماء 195 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين
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