اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بفرع رشيد بمنشأة القناطر

الإثنين، 10 يناير 2022 09:43 م
محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بفرع رشيد بمنشأة القناطر محافظ الجيزة
كتب: سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع حادث سقوط سيارة نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية. 

وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء

 

وكلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

 

ورافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الانقاذ النهري كلا من مدير الادارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحة ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر .

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ 14 مواطنا ناجيا حتى الآن بحالة جيدة وجار استكمال أعمال المسح.

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