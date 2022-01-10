اليوم السابع
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محافظة الجيزة تزيل التعديات لتنفيذ محاور عمرو بن العاص وعثمان محرم

الإثنين، 10 يناير 2022 04:49 م
محافظة الجيزة تزيل التعديات لتنفيذ محاور عمرو بن العاص وعثمان محرم محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ أعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية. 
 
ونفذت محافظة الجيزة من خلال أحياء الطالبية والعمرانية، أعمال التطوير والتوسعة بشارع عثمان محرم حيث جارى تنفيذ أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة وتوسعة وتكسير الأرصفة المتعدية على حرم الطريق الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية تمهيدا لتوسعة الشارع ورصفه. 
 
كما واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير والرصف.

رصف الطرق

الجيزة

شارع عمرو بن العاص

البدرشين

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