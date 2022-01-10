اليوم السابع
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التعليم تعلن إتاحة مراجعة لطلاب الثانوى العام بمادة الرياضيات التطبيقية غدا

الإثنين، 10 يناير 2022 06:08 م
التعليم تعلن إتاحة مراجعة لطلاب الثانوى العام بمادة الرياضيات التطبيقية غدا وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة مراجعة لطلاب الصف الثاني الثانوي، من خلال البث المباشر فى مادة الرياضيات التطبيقية غدا الثلاثاء 11 يناير الساعة 3 عصراً على حصص مصر، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ويمكن للطلاب كتابة الأسئلة فى التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن الامتحان سيحتوى على قسمين، أحدهما "إلكتروني" يتم تصحيحه الكترونيا من اسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثانى "مقالى ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقى الدرجة للمادة (٣٠٪؜) ويتم تصحيحه من قبل معلمى المدارس. 

وأوضحت أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، أعد المواصفة الفنية للأسئلة المقالية ونواتج التعلم المستهدف قياسها وعدد الأسئلة ودرجة كل سؤال للتوحيد بين المديريات المختلفة، موضحة أنه بالنسبة لطلاب المنازل فسوف يتم امتحانهم ورقيا وفق مواصفات فنية تم تعميمها على المديريات التعليمية.

وشددت الوزارة على أن الهدف الرئيسى من هذه التقييمات هو وقوف الطالب على مستوى فهمه لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديد والتى تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم كما انها تدريبات مفيدة وهامة فى الطريق إلى نهاية المرحلة الثانوية، مضيفة أن أى محاولات للغش فى هذه الامتحانات تؤذى صاحبها فقط وتحرمه من فرصة التعلم والتدريب.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوي العام

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

امتحانات الترم الاول للثانوى العام

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