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الأرصاد: غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الإثنين، 10 يناير 2022 12:58 م
الأرصاد: غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس - أتربة
كتب ــ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة. 
 

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