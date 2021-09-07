عادات غذائية تجنبها لتقليل الالتهاب.. احرص على الخضراوات وبلاش وجبات سريعة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يسبب الالتهاب المزمن بعض الأضرار الجسيمة لخلاياك وأنسجتك، وربما يزيد من خطر التعرض لالتهاب المفاصل الروماتويدي، وأمراض القلب، وحتى بعض أنواع السرطان، وعلى الرغم من أن الالتهاب الحاد، الذي يبقى عادةً في الجسم لفترة قصيرة، ناتج عن عوامل مثل العدوى والإصابة، يمكن أن تكون العدوى المزمنة نتيجة لاختيارات نمط الحياة الخاطئ كتدخين السجائر، والسمنة، والحالة المستمرة من الإجهاد.

وتلعب عاداتك الغذائية دورًا كبيرًا في التسبب بالالتهاب، وعندما يتعلق الأمر بعادات الأكل، فهناك العديد من الخيارات التي قد تساهم في هذه الحالة الصحية، إذا كنت تحاول تقليل الالتهاب المزمن، فإليك 10 عادات غذائية يجب تجنبها، وفقا لما ذكره موقع "eat this"، ومنها:

1 - الأطعمة البروتينية:

لا تعتمد على اللحوم والدجاج فقط للحصول على البروتين، بل يجب أن تكون الأسماك والمحار في حالة تناوب للحصول على العناصر الغذائية التي تكافح الالتهابات، إذا كنت من محبي المأكولات البحرية، فقد يساعدك ذلك على التحكم في الالتهابات المزمنة في جسمك، ويرجع الفضل في ذلك لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحتوي عليها هذه الأطعمة.

2 - تناول الخبز الأبيض:

تناول النشويات المكررة بالخبز الأبيض، يمكن أن يغير بسرعة مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، وبالتالي يزيد من إنتاج العوامل المؤيدة للالتهابات، يمكن استبدال الخبز الأبيض المكرر باختيار الحبوب الكاملة للمساعدة في تقليل الالتهاب في جسمك.

3 - تناول مشروبات الصودا:

يرتبط تناول المشروبات المحتوية على الصودا بزيادة الالتهاب، فهى تحتوى على مكونات عالية الفركتوز مليئة بالسكريات.

4 - شرب الحليب المنكه

شرب الحليب قد يساهم في زيادة الالتهابات إذا اخترت مشروبا منكهًا (مثل الشوكولاتة أو الفانيليا) إذا كان الصنف الذي تختاره منكهًا بالسكر، لأن السكر يمكن أن يعزز الالتهاب داخل الجسم.

5 - تناول الوجبات السريعة:

تناول الوجبات السريعة قد يزيد من إصابتك بالالتهاب، وقد أشارت دراسة نُشرت في مجلة ،Cell إلى أن اتباع نظام غذائي غني باختيارات الوجبات السريعة يؤدي إلى استجابة التهابية ويمكن أن يتسبب في تلف جهاز المناعة لديك .

6 - تناول اللحوم المصنعة:

تحتوي اللحوم المصنعة على السكريات المختزلة وعندما تتفاعل مع البروتينات تحت حرارة عالية تنتج مركبات (AGEs) وهو مكون قد يسبب التهابًا في الجسم، من الأفضل اختيار خيارات اللحوم الطازجة والأقل معالجة لتزويد جسمك بالطاقة.

7 - الحلوى

تناول الكثير من الحلوى يمكن أن يزيد الالتهاب، وذلك بسبب السكر، سواء كان ذلك من الحلوى أو الكحك أو غيرها من الحلويات، فإن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يعزز الالتهاب لدى البالغين الأصحاء .

8 - استخدام المُحليات الصناعية:

تناول الكثير من السكر يمكن أن يساهم في حدوث الالتهابات، ففي دراسة نُشرت في Nature ، أظهرت النتائج أن تناول المُحليات الصناعية يمكن أن يقلل كمية "البكتيريا الجيدة"في الأمعاء التي تساعد على إطلاق المركبات المضادة للالتهابات.

9 - نسيان تناول ما يكفي من الفاكهة أو الخضار:

الفواكه والخضراوات مليئة بمركبات طبيعية تساعد في دعم صحة وعافية أجسامنا، وعندما يتعلق الأمر بمكافحة الالتهاب ، فإن تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات قد يساعد في الواقع على تقليل هذا التأثير .

10- الأطعمة المقلية

إذا كنت تفضل الدجاج والبطاطس المقلية، فقد تساهم عن غير قصد في ارتفاع مستويات الالتهاب.