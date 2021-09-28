اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 
الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات
 
الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا
 
تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع
 
الصحة: انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل
 

 


حصاد الوزارات

وزاره الصحه

لقاح كورونا

الاوقاف

المرحله الثالثه

معا نطمئن

لقاح فايزر

مطار القاهره

الرى

التعليم العالى

الزراعه

الصحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الوزارات.. التعليم العالى تعلن مد فترة التقدم للمرحلة الثالثة حتى مساء غد

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الوزارات..التعليم العالى: 152 ألف طالب سجلوا بالمرحلة الثالثة للتنسيق

الأحد، 26 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. تحويل 3.9 مليون جنيه من مستحقات العمالة المغادرة للأردن

السبت، 25 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. بدء غلق المحلات 10 مساءً وفقا للمواعيد الشتوية الجمعة المقبل

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 05:02 م

حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: ذروة الموجة الرابعة لكورونا خلال الـ4 أسابيع المقبلة

الخميس، 23 سبتمبر 2021 05:08 م

حصاد الوزارات.. الصحة تعلن وصول مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمطار القاهرة اليوم

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الوزارات.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 87%

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الوزارات..التعليم تقرر فتح باب التطوع للعمل بالمدارس لسد العجز بـ2021

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 05:20 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة