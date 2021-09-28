حصاد الوزارات.. الصحة: رسائل بمكان تلقى لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الأوقاف: منع دخول العاملين مقار عملهم قبل التطعيم بلقاح كورونا
تنسيق المرحلة الثالثة.. أقل من 4ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بالموقع
الصحة: انطلاق حملة "معا نطمئن" بـ 3 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل
استقبال 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر بمطار القاهرة الخميس
الرى: إزالات فورية للتعديات على النيل والمجارى المائية
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