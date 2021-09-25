أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25 سبتمبر.. الأعيرة تتراجع بالسوق

كتب – إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب بختام جلسات الأسبوع بقيم طفيفة في البورصات العالمية، حيث سجلت أونصة الذهب سعر 1750 دولار وقت إغلاق السوق في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، وسجل سعر الذهب في مصر 769 جنيها للجرام من عيار 21 متراجعًا بقيمة 2 جنيه فقط.

أسعار الذهب اليوم



سجل الذهب من عيار 18 سعر 659 جنيها للجرام بنهاية تداولات الأسبوع، ويسجل الذهب عيار 24 وهو العيار الرئيسي المكون لسبائك الذهب 879 جنيها للجرام، ويسجل الجنيه الذهب سعر 6152 جنيها.

أسعار الذهب اليوم عيار الذهب 21 769 جنيها للجرام عيار الذهب 18 659 جنيها للجرام عيار الذهب 24 879 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6152 جنيها

وكنا قد شهدنا في جلسات التداول على الذهب يوم الخميس، انخفاض في أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر حينما طغت الرهانات المتزايدة على رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى حد كبير على تراجع الدولار وهو أمر غير معتاد

سعر الذهب في البورصات العالمية



سعر الذهب في البورصات العالمية يواصل تسجل مستويات متراجعة هذا الأسبوع، لتنزل الأونصة قرب مستويات 1740 دولار لأول مرة هذا الشهر، لكن عوض الذهب بعض خسائره بعد انخفاضه 1 5 خلال جلسة واحدة يوم الجمعة، مدعوما بضعف الدولار ، فمع وعودة المخاوف بشأن مصير شركة إيفرجراند الصينية إلى الواجهة، مما عزز وضع المعدن الأصفر كملاذ آمن.

سعر الذهب في المعاملات الفورية قبل ختام جلسات التداول هذا الأسبوع ارتفع 0.7 % إلى 1754.73 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1755.10 دولار، لكن الذهب تراجع إلى 1750.87 دولار مع انهاء جلسة التداول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.8 % إلى 22.66 دولار للأونصة مرتفعة 1.2 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.