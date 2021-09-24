أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 771 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، بعد أن فقدت مساء أمس 7 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 ما قيمته 771 جنيها في التداولات، وسط هبوط سعر اونصة الذهب في البورصات الدولية لتنزل لمستويات 1755 دولار.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سعر 661 جنيها للجرام

عيار 21 سعر 771 جنيها للجرام

عيار 24 سعر 881 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6168 جنيها

اونصة الذهب 1750 دولار

أسعار الذهب المنشور في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بالذهب، ويختلف سعر المصنعية في جرام الذهب من تاجر إلي آخر ومن ورشة تصنيع إلي أخري، وكذلك من شركة إلي أخري.

تراجعت أسعار الذهب عالميًا، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر، إذ واصل المستثمرون تأهبهم لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

قال البنك المركزي الأميركي، إنه سيبدأ على الأرجح في خفض مشترياته من السندات في وقت قريب قد يكون في نوفمبر تشرين الثاني، وأشار إلى أنه قد يتبنى زيادات أسعار الفائدة أسرع مما كان متوقعا.

وقد يؤدي رفع الاتحادي لسعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتلقى الذهب دعما طفيفا من تراجع الدولار، والذي عادة ما يدعم الطلب على الذهب لأنه يجعل المعدن أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى ولأنه منافس للمعدن النفيس ضمن قائمة أصول الملاذ الآمن.