أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ترقب خطاب رئيس الفيدرالى الأمريكى

كتب إسلام سعيد

يترقب السوق العالمي للذهب والمعادن الثمينة وسوق الأسهم أيضا اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021 خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي يتطرق فيه لوضع الفائدة في أمريكا، كما من المقرر إعلان مناخ الأعمال الألماني من IFO.

سوق الذهب العالمي كان من المرجح أن يتأثر بقوة من تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن رفع قريب لسعر الفائدة الأمريكية التي تقترب من الصفر الآن، وكذلك تنازل مجلس الاحتياطي عن برنامج التحفيز وشراء السندات، هذه الأنباء كان من الممكن أن تهوي بالذهب لما دون 1750 دولار لكن تظل أزمة مديونيات ايفرجراند التي تتجاوز 300 مليار دولار تلقي بظلالها على كافة البورصات والأسواق المالية العالمية.

سعر اونصة الذهب عالمياً تسجل الآن 1770 دولار ، وتلقى الذهب دعما من هبوط الدولار الأمريكي المتأثر بعمليات بيع كبيرة خلال الساعات الماضية بسبب اعلان تقليص برنامج التحفيز، إذ تراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في شهر تقريباً، والتي بلغها بعد أن مهد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الطريق أمام رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وشجع تحسن المعنويات في الأسواق العالمية المتعاملين على بيع الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم تسجل 778 جنيها للجرام من عيار 21 ويسجل عيار 18 سعر 669 جنيها للجرام كما يسجل الذهب عيار 24 سعر 780 جنيها للجرام.