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أخبار 24 ساعة..التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة لأوراق البابل شيت

الأحد، 19 سبتمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة لأوراق البابل شيت وزارة التربية والتعليم
إعداد سيد الخلقاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
 

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