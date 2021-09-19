أخبار 24 ساعة..التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة لأوراق البابل شيت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة..التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة لأوراق البابل شيتالأحد، 19 سبتمبر 2021 12:00 ص
وزارة التربية والتعليم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أخبار × 24 ساعة.. انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب الصيانةالسبت، 18 سبتمبر 2021 12:00 ص
أروق 7 أخبار× 24 ساعة.. جينيفر أنيستون تبحث عن الحب خارج "صندوق" هوليوود.. تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه بنيوزيلاندا.. شاب يستعرض موهبة قيادة السيارات بتقليد الأرانب.. وتشرنوبل تتحول لوجهة سياحية جذابةالجمعة، 17 سبتمبر 2021 07:00 م
أخبار × 24 ساعة.. مد سداد مصروفات الجامعات الخاصة لـ20 سبتمبرالجمعة، 17 سبتمبر 2021 12:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة