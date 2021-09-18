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التعليم: إعلان نتيجة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة الاثنين المقبل

السبت، 18 سبتمبر 2021 10:08 ص
التعليم: إعلان نتيجة امتحان الدور الثانى للثانوية العامة الاثنين المقبل طلاب الثانوية العامة ـ ارشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

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تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى، بحد أقصى بعد غد الاثنين، حيث تواصل الوزارة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكراسات الإجابة، حيث أوشك الكنترول على الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب وأيضا مراجعة النتيجة وتجميعها.

وكان قد أدى امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة قرابة 140 ألف طالب وطالبة، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 سبتمبر الجارى وانتهت 13 من الشهر نفسه، كما بدأ الكنترول المركزى فى أعمال التصحيح الإلكترونى.

ومن المقرر أن ينشر اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة دور ثان عبر الموقع الرسمى للجريدة، حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته من خلال الدخول على الموقع، كما تتيح الوزارة أيضا النتيجة عبر موقعها الرسمى.

أتاح موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة تجريبيا عبر موقع  التنسيق الحكومى للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن سيتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمى 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.


 


التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الدور الثانى

نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

اعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة

اخبار مصر

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