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التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة اليدوية لأوراق البابل شيت

السبت، 18 سبتمبر 2021 08:03 م
التعليم تعلن ضوابط تظلمات الثانوية العامة اليدوية لأوراق البابل شيت وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لطلاب التظلمات بالثانوية العامة 2021 الدور الأول، يتم إتباعها قبل وأثناء عملية إعادة التصحيح اليدوي لأوراق الإجابة (بابل شيت):
 
• الالتزام باتباع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة الطبية
• يمنع منعاً باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل قاعات الاطلاع
• إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب وولي الأمر للتحقق من شخصية كل منهما
• يتم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر
• يسمح للطالب وولي الأمر فقط بالاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة (البابل شيت) في المواد المتظلم فيها ومراجعة التصحيح يدوياً
• يتم استدعاء الطالب برسالة على الموقع الالكتروني للحضور مع تحديد اليوم والساعة المخصصة له للمراجعة
• يسلم الطالب وولي الأمر مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة، بالاضافة إلى كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد موضحاً به توزيع درجات الأسئلة
• يقوم الطالب وولي الأمر بمراجعة عملية التصحيح، وتدوين ملاحظاته والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات (أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح).
 
 
تعليمات تظلمات الثانوية العامة (2)
تعليمات تظلمات الثانوية العامة 

تعليمات تظلمات الثانوية العامة (1)
تعليمات تظلمات الثانوية العامة 

 


التربية والتعليم

تظلمات الثانوية العامة اليدوية

الاطلاع على كراسات إجابة التظلمات

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