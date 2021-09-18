الصحة: السكريات والنشويات أكثر مسببات تسوس الأسنان عند الأطفال

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن السكريات والنشويات من أكثر الأشياء المسببة لتسوس الأسنان عند الأطفال، وكشفت الوزارة في منشور لها اليوم من أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال هو تناول السكريات والنشويات بكثرة، كما أن سوء التغذية في فترات تكوين الأسنان يلعب دورا كبيرا في التسوس، بالإضافة إلى عدم استخدام فرشاة الأسنان والمعجون الذى يحتوى علي الفلورايد بانتظام .

وأضافت وزارة الصحة والسكان يمكن الوقاية من تسوس الأسنان عن طريق تنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة بانتظام، بالإضافة إلى تناول الفاكهة والخضروات بكثرة وشرب الحليب مع زيارة طبيب الأسنان بانتظام كل ستة أشهر والتقليل من السكريات وتجنب المشروبات الغازية بين الوجبات .

وتوصي الجمعية الأمريكية وفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، لأطباء أسنان الأطفال بأن يتلقى الأطفال تنظيفًا منتظمًا للأسنان وفحوصات كل ستة أشهر ، بدءًا من ظهور الأسنان الأولى.

وتوفر الفحوصات فرصة ثابتة لتحديد وعلاج تسوس الأسنان، لتطبيق علاجات وقائية مثل مانعات التسرب وطلاء الفلورايد، وتثقيف الوالدين والأطفال حول صحة الأسنان الجيدة، ولكن لحماية المرضى والموظفين، قامت بعض مكاتب طب الأسنان بتغيير أو تقييد عملياتها للحد من انتشار COVID-19.