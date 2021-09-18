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الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يصل 5 درجات جنوب البلاد غدا

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:45 م
الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يصل 5 درجات جنوب البلاد غدا الطقس - الارصاد
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبار من غد الأحد 19 سبتمبر، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2: 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويقيم تتراوح من 3: 5 درجات مئوية على جنوب البلاد .
 
وأشارت الهيئة العامة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة غدا فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
و يشهد اليوم السبت،  طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 
 

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