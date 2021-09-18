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محافظة الجيزة: غلق نفق الزعفرانة كليا بدءا من اليوم ولمدة شهرين لتطويره

السبت، 18 سبتمبر 2021 11:43 ص
محافظة الجيزة: غلق نفق الزعفرانة كليا بدءا من اليوم ولمدة شهرين لتطويره طريق الزعفرانة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة " نفق الزعفرانة " وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.
 
وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة  بالاتجاهيين بدءا من صباح اليوم ولمدة شهرين علي أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة.
 
وتنوه محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية علي النحو التالي:-
 
- القادم من طريق " 21 " الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يمينا اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة .
 
- القادم من طريق " 21 " الصف وأطفيح اتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتي نفق أطفيح أو نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.
 
- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلي مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة اتجاه بوابات الكريمات .
 
كما تشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب .
 
كما قامت الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة علي الطرق السريعة والزام قائدي المركبات بالإلتزام بالتحويلة المرورية  بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
 

محافظة الجيزة

الطريق الصحراوي

نفق الزعفرانة

نفق أطفيح

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