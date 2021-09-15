الإفراط في تناول زبدة الفول السودانى قد يصيبك بـ 6 أمراض ..أبرزها السمنة

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الفول السوداني من البقوليات الغنية بالبروتينات والدهون والقليلة بالكربوهيدرات، وتناول القليل من زبدة الفول السوداني يمكن أن يعزز نظامك الغذائي ، ولكن استهلاك الكثير يمكن أن يملأ جسمك بالسكر غير الضروري والصوديوم والدهون وغير ذلك ، فهى تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية حوالي 100 سعر حراري لكل ملعقة طعام، وتناول الكثير يعرضك لمخاطر صحية ومنها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1 - ارتفاع ضغط الدم:

تحتوي زبدة الفول السوداني التجارية على الكثير من المواد المضافة ، يمكن أن تزيد من فرص إصابتك بارتفاع ضغط الدم، حيث يتم تحميل العديد من العلامات التجارية الرئيسية لزبدة الفول السوداني بالسكريات المضافة والملح والزيوت المهدرجة، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم إذا تم تناوله بإفراط، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض السكري توخي الحذر من محتوى السكر في بعض هذه العلامات التجارية السائدة لزبدة الفول السوداني.

2 - زيادة الوزن:

قالت الدكتورة ليزا يونغ ، أخصائية التغذية، إن زبدة الفول السوداني ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من زبدة المكسرات ، صحية في حال تناولها باعتدال، فهى تحتوي على دهون غير مشبعة صحية للقلب إلى جانب بعض الألياف والبروتين والفيتامينات، موضحة أنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية لجزء صغير نسبيًا "حوالي 100 سعر حراري لكل ملعقة طعام"، وتناول الكثير يمكن يؤدي إلى زيادة الوزن .



3 - الارتجاع المرىء:

حتى إذا كان بإمكانك تجنب زيادة الوزن عند الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني ، فقد لا تتجنب إتلاف بطانة المريء بفضل زبدة الفول السوداني التي تسبب ارتجاع الأحماض، فإن تناول الكثير يمكن أن يؤدي إلى ظهور أو تهيج اضطراب الارتجاع الحمضي ، والمعروف باسم GERD""، فزبدة الفول السوداني لا بأس بها لمن يعانون من ارتجاع المريء ، ولكن باعتدال ، لأنها غذاء عالي الدهون نسبيًا.

4 - أمراض القلب:

معظم زبدة الفول السوداني مصنوعة من زيت النخيل الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ويحتوي أيضًا على السكر ، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، عند تناولها بكميات كبيرة بمرور الوقت يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على الصحة مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والسكري وأمراض القلب.

5 - الاضطرابات العصبية:

قال الدكتور بيكي كامبل، أخصائى التغذية، إن بعض الفول السوداني يمكن أن يحتوي على السموم الفطرية ، خاصة أثناء التخزين ، يسمى "الأفلاتوكسين" فالسموم الفطرية يمكن أن تكون ضارة لجميع أجهزة الجسم ، وخاصة نظامنا العصبي، يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة من هذا السم العصبي آثارًا فسيولوجية سلبية تحدث مثل التعب المزمن ، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، والاكتئاب ، والخرف .

وفقًا لجمعية السرطان الوطنية الأمريكية، فإن الأفلاتوكسين هو نوع معين من الفطريات الموجودة في المحاصيل الزراعية مثل الذرة والفول السوداني وبذور القطن ، والتي أثبتت الدراسات أنها صحيحة إذا كان منتج نباتي ملوثًا بهذه الفطريات ، فقد يتسبب ذلك في مشاكل صحية.

6 - عسر الهضم:

إن تناول الكثير من زبدة الفول السوداني في إطار زمني قصير يمكن أن يتسبب في إصابة الناس بمزيد من الإمساك أو الشعور بآلام في المعدة بسبب كمية الدهون المرتفعة في فترة زمنية قصيرة، الدهون تستغرق وقتًا أطول للهضم والامتصاص ، وزبدة الفول السوداني عبارة عن دهون في الغالب ، لذا فإن تناول الكثير منها يمكن أن يرهق الجهاز الهضمي.