رئيس "العبد العامة" للمقاولات: حياة كريمة غيرت وجه الصعيد بشكل كامل ودعمت مرافقه

كتب عبد الحليم سالم

أشاد المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى ل شركة العبد العامة ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بما فعلته مبادرة حياة كريمة فى صعيد مصر ، حيث غيرت وجه الصعيد بشكل كامل وغير مسبوق فى تاريخ البلاد حيث كان الصعيد من أشد المناطق احتياجا للتنمية .

أضاف سعيد فتوح لـ"اليوم السابع" أن حياة كريمة وعملية تطوير القرى المصرية بأكثر من 700 مليار جنيه، أضخم مشروع تنموى تشهده مصر فى تاريخها، موضحا أن هذا المشروع العملاق، ساهم فى زيادة حجم عمل كافة الشركات بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص فى مجالات المياه والصرف والطرق وتبطين الترع، والمرافق والكهرباء والمبانى عامة فى مختلف ربوع مصر.

‬أوضح أن تطوير القرى المصرية انعكس بشكل ايجابى على شركات القابضة للتشييد والتعمير، والتى حصلت على مشروعات كثيرة، تقوم بتنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة لها ، مشيدا بوقوف القابضة للتشييد مع شركاتها التابعة لتمويل تنفيذ تلك المشروعات الهامة.

يشار أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اعتمدت 216.8 مليار جنيه من ميزانية العام المالي الجديد الذي بدأ في 1 يوليو 2021، لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعمل بشكل مباشر على 13 محورًا منها: الصحة، التعليم، سكن كريم، الزراعة، إقامة مجمعات خدمية، الري، البنية التحتية، والشباب والرياضة.