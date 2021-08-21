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تعرف على تفاصيل تجربة السيارة الكهربائية نصر "E70" فى شوارع مصر

السبت، 21 أغسطس 2021 07:00 م
تعرف على تفاصيل تجربة السيارة الكهربائية نصر "E70" فى شوارع مصر السيارة الكهربائية الجديدة
كتب عبد الحليم سالم

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في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية "نصر E70"، بدأت شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز "E70" في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة خاصة.

متى بدأت فكرة تجربة السيارة في الشوارع؟

استوردت شركة النصر للسيارات عدد 13 سيارة "E70" من شركة دونج فينج الصينية ، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر.

ما غرض استيراد تلك السيارات تحديدا؟

الغرض هو عمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات

كم سيارة يتم تجربتها حاليا؟

تشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين ، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية.

ما تفاصيل اختبار القيادة الجديد ؟

  سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر

متى سيتم تصنيع السيارة الجديدة في مصر ؟

من المقرر بدء إنتاج السيارة "نصر E70" في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

كم تبلغ نسبة المكون المحلى ؟

تصل نسبة المكون المحلى ما بين 50% إلى 55%.


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تجربة السيارات الكهربائية

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