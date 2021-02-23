تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة بـ774 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير انه جارى تنفيذ مشروعات مرافق جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 774 مليون جنيه، حيث تم إسناد مشروعات الصرف الصحي لقرى الطوناب والرديسية بحري، والرئيسية في محافظة أسوان للشركة لتنفيذها ، لافتا انها عبارة عن شبكة انحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد وعدد ثلاث محطات معالجة ، ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بقيمة 598 مليون جنيه.

أضاف المهندس ناجى علوان ل" اليوم السابع" انه تم الموافقة على إسناد أعمال مياه وصرف وطرق بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو إلى الشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد بقيمة إجمالية 176 مليون جنيه، ضمن مبادرة تطوير القرى وحياة كريمة.

وتستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.